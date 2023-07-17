خطة أعمال لتأهيل وتغطية الترع لترشيد استهلاك المياه والحد من البخر والتسرب

تواصل قطاعات الرى والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة وتغطية بعض الترع، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وأيضًا خفض البخر والتسرب وتحقيق نقلة حضارية في المناطق السكنية والزراعية المحيطة بالترع، والحد من أزمة وصول المياه إلى النهايات.

فى ذات الإطار، تفقد المهندس مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لرى سوهاج، الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها تأهيل ترعة قلفاو، وأيضًا أعمال تغطية الترع للحد من بخر المياه وترشيد الاستهلاك أثناء فترات رى المحاصيل الزراعية.

تنفيذ الشروط والمواصفات الفنية للأعمال الجارية

وأكد المهندس مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للرى، فى حضور طاقم التنفيذ والإشراف على عملية تغطية الترع، على ضرورة الالتزام بكافة بنود العقد وإجراء الاختبارات اللازمة على المواد المستخدمة، وأيضًا مراعاة تنفيذ الشروط والمواصفات الفنية والالتزام بمواعيد المناوبات لتوفير المياه.

تأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات

من جانبه أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أهمية الأعمال المنفذة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد استهلاك المياه أثناء عمليات الرى لزمامات الأراضى.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور "، إنه تم وضع دليل ارشادي لجميع عمليات تأهيل وتبطين الترع ، حيث يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات، وذلك لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة.