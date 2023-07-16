وزير الري يوجه إمداد المزارعين بالمياه في التوقيتات المطلوبة

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قيام أجهزة وقطاعات الوزارة بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمناسيب المياه في الترع والمصارف والمجارى المائية، لمواجهة أية شكاوى من المزارعين تتعلق بتوفير المياه للأراضي الزراعية خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.

كما وجه وزير الري في ختام جولته التفقدية في محافظة البحيرة، لمتابعة توفير المياه اللازمة لرى محاصيل الصيف ومنها الأرز والذرة، بقيام الإدارات المركزية للموارد المائية وقطاعات وأجهزة الوزارة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى على الطبيعة وبصفة يومية، مع إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة والمناسيب المحددة.

وضع برنامج زمني لإنهاء أعمال تطهيرات جميع الترع والمساقي

جولة وزير الموارد المائية والري

كذلك، شدد وزير الرى، على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنهاء أعمال تطهيرات جميع الترع والمصارف والمجارى المائية وأيضًا والمساقي الخاصة بالأراضي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع عرضها عليه نهاية اليوم، موجهاً بزيادة كميات المياه المحددة لمحافظة البحيرة، لإنهاء أية شكاوى أو عوائق تواجه حصول المزارعين والمنتفعين على المياه اللازمة لرى محاصيل الصيف.