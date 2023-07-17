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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محاولة جديدة من تشيلسى لإقناع برايتون بضم كايسيدو فى الصيف

موسيس كايسيدو
موسيس كايسيدو

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لإبرام صفقات قوية ومن العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

تشيلسي يستهدف ضم موسيس كايسيدو من برايتون

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن تشيلسي أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب وسط برايتون، في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، أن مسئولي تشيلسي أبدوا استعدادهم لتقديم عرض آخر، من أجل حسم صفقة موسيس كايسيدو، في ظل تمسك إدارة النادي الإنجليزي في الحصول على خدمات اللاعب في أقرب وقت ممكن، أملًا في اللحاق بفترة الإعداد والجولات التحضيرية للموسم المقبل.

وأكد الصحفي "رومانو"، أن المفاوضات مستمرة بين الناديين، حيث سبق وتقدم تشيلسي بعرض يبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل إدارة برايتون.

وأضاف الصحفي "فابريزيو رومانو"، أن موسيس كايسيدو يريد أيضًا الرحيل عن صفوف برايتون منذ الميركاتو الشتوي الماضي، وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر في الموسم المقبل 2023-2024.

في حين يتمسك نادي برايتون بخدمات لاعبه موسيس كايسيدو، رغم معاقبته في الفترة الماضية؛ بسبب التغيب عن التدريبات.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإكوادوري، صاحب الـ21 عامًا، رفقة برايتون في يونيو 2027.

وشارك موسيس كايسيدو في 43 مباراة مع برايتون في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع مثله.

تشيلسى برايتون موسيس كايسيدو كايسيدو رومانو

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