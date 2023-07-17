قناة ON تكشف الستار عن لجنة التحكيم الرئيسية لبرنامج الفرصة مع لميس الحديدى

◄ ملياردير مصري أمريكي ومدير عام أمازون مصر ومدير إقليمي سابق بجوجل وشريكة استثمارية

◄ لميس الحديدي: بداية من الأربعاء المقبل انتظروا لجنة تحكيم مرعبة

أخيرا وبعد طول انتظار، قناة ON كشفت الستار عن أعضاء لجنة التحكيم الرئيسية لبرنامج الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة للشركات الناشئة على الشاشات العربية التي تشتمل على عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المهمين. وقالت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة أن لجنة تحكيم مرحلة التصفيات الأولية التي حكمت بمختلف محافظات مصر قد انتهى دورها باختيار أقوى 30 شركة ناشئة سوف تصعد لمرحلة الحلقات التنافسية التي تبدأ الأربعاء القادم، حيث تواجه فيها لجنة التحكيم الرئيسية والتي وصفتها بـ"لجنة الرعب الكامل" لتتنافس على جوائز مالية وفرص استثمارية وشراكات استراتيجية مهمة.

أعضاء لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج الفرصة هم د. عمرو عوض الله وعمر الصاحي ووائل فخراني وأمل عنان وهذه هي أبرز المعلومات عنهم.

الدكتور عمرو عوض الله عضو لجنة تحكيم برنامج الفرصة

وهو ملياردير مصري أمريكي يعيش في وادي السيليكون بكاليفورنيا وقد أسس شركة كلاوديرا وهو في عمر الـ38 عاما وبيعت بـ5.3 مليار دولار. وكان قد أسس قبلها شركة Aptivia التي استحوذت عليها شركة ياهو العالمية. أيضا عمل عمرو عوض الله نائبا لرئيس علاقات المطورين بجوجل كلاود. وهو يعمل الآن رئيسا تنفيذيا لشركة Vectara التي أسسها لتحدث ثورة في إيجاد المعاني في مختلف لغات العالم باستخدام البيانات الضخمة. وهو يعد واحد من أرفع علماء البيانات العرب كما أنه مستثمر في عدد من الشركات الناشئة المهمة في المنطقة.