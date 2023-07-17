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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل فعاليات افتتاح المهرجان السنوي للمانجو بأسوان (فيديو)

جريدة الدستور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، تقريرا حول افتتاح المهرجان السنوي للمانجو بأسوان.

 

انطلقت فعاليات المهرجان السنوي لمانجو أسوان 2023 في إطار سعي المحافظة لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديا، وسط حالة من التنسيق الجيد والمسبق مع كل الجهات المعنية من أجل إنجاح فعاليات المهرجان، وتحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل المشاركة الواسعة من العارضين والتجار والشركات المختلفة. 

 

بيع أنواع المانجو للمواطنين بأسعار تنافسية 

 

ويضم مهرجان المانجو معرضًا لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات جودة عالية، وذلك في حديقة الشركة بكورنيش النيل القديم، ويتم عرض أنواع عديدة منها السكري والعويسي والزبدة. 

 

ويتم إقامة فعاليات أخرى بمهرجان مانجو بأسوان، حيث تتضمن تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب وكورال لذوي الهمم مع تنظيم مسابقات للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو، وذلك تحقيقًا للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية مع توزيع الجوائز والهدايا.

المهرجان السنوي للمانجو بأسوان المانجو أسوان تفاصيل ترصد فعاليات افتتاح

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