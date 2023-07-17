في جولة بـ قنا والأقصر.. وزير الصحة يطمئن على توافر المستلزمات الطبية وأداء " 100 يوم صحة"

توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، لمحافظتي قنا و الأقصر لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة العمل ومؤشرات الأداء ضمن حملة 100 يوم صحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته الميدانية من محافظة قنا بتفقد القافلة الطبية التابعة لحملة 100 يوم صحة بقرية البركة بمركز نجع حمادي.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير حرص على الاطمئنان على سير العمل ونسب ترددات المواطنين لتلقي خدمات الحملة المختلفة، فضلًا عن الاطمئنان على توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية اللازمة، مشيدًا بمؤشرات الأداء ضمن منظومة العمل بالحملة في المحافظة.

ولفت "عبدالغفار" إلى فحص 44 ألفًا و583 سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في الزيارات الأولى والعارضة والمتكررة، بينما تم تحويل 53 سيدة منهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم لهن.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم فحص 2641 طفلًا ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، وفحص 168 طفلًا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

كما تم فحص 812 مواطنًا ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، وتحويل 6 مواطنين للمستشفى لتلقي العلاج، وفحص 20 ألفًا و249 مواطنًا ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، وتحويل 228 مواطنًا من المفحوصين للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تقديم الخدمات لـ 993 منتفعًا ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، فضلًا عن تقديم 4 آلاف و86 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، بينما تم فحص 1932 مواطنًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية لكبار السن.

وتابع أن عدد المنتفعات من خدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 45 ألفًا، و 914 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 30 ألفًا، 614 زيارات.

ورافق الوزير خلال الجولة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور راجي تواضروس، وكيل الوزارة بمحافظة قنا.

ومن المقرر أن يستكمل الوزير جولته الميدانية بالمرور على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة قنا تتبعها محافظة الأقصر.

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