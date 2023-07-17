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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسماء حمزة.. "جوجل" يحيي ذكرى نجاح الموسيقية السودانية

أسماء حمزة
أسماء حمزة

احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "جوجل"، اليوم الاثنين، بذكرى النجاح الكبير الذي حققته الملحنة وعازفة العود السودانية، أسماء حمزة، وهو النجاح الذي شكّل نقطة تحوّل في حياتها المهنية.

من هي أسماء حمزة

وكانت أسماء حمزة، التي رحلت عن عالمنا عام 2018، من بين الفائزين في مسابقة "ليلة القدر الكبرى" الموسيقية في 17 يوليو عام 1997، بحسب ما كتب "جوجل".

وزيّن واجهة "جوجل" رسم يجسد الموسيقية السودانية وهي تعزف على آلة العود مرتدية الزي الشعبي ذي اللون الأزرق وممسكة بيدها بـ"نوتة" موسيقية.

وأضاف أن هذا الفوز كان نقطة تحول في حياة الموسيقية السودانية التي ولدت عام 1932، وساهم في منحها التقدير والاهتمام في مجال يسيطر عليه الذكور.

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بداية أسماء حمزة الموسيقية 

وكانت أسماء تعشق الموسيقى منذ صغرها وتحلم بأن تصبح يوما ما مطربة، لكن أحبالها الصوتية لم تساعدها في تحقيق حلمها، لذلك شرعت في التصفير.

وعندما سمعها والدها تصفّر بشكل إيقاعي، استعار لها عودا شبيها بالعود الموسيقي لكن بمزايا أقل حتى تتمكن الابنة من ممارسة الموسيقى.

وعلّمت أسماء حمزة نفسها كيف تعزف الأغاني التي تسمعها على العود إلى شغفها.

وكان والدها داعما لها منذ البداية، لكنه كان بين قلة، خاصة أنه لم يكن مقبولا اجتماعيا في ذلك الوقت بالسودان أن تبدع النساء في الموسيقى.

وتتذكر أسماء أن أولى ألحان عزفتها كانت بشكل سري.

ومع اكتسابها خبرة ومهارة في التلحين، أنتجت أسماء ألحانا للعديد من الفنانين الموهوبين في العالم العربي، وأصبحت واحدة من أولى الملحنات في السودان.

وأصبحت في عام 1946 واحدة من أولى السيدات اللاتي تدربن على عزف العود بشكل رسمي.

جوجل أسماء حمزة آلة العود الموسيقية السودانية بداية أسماء حمزة الموسيقية

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