سبب تصدر محمد هنيدي تريند جوجل

أثار الفنان محمد هنيدي الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته في أحد اللقاءات التلفزيونية، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل.

رأي محمد هنيدي في تحريم الفن

وحل هنيدي ضيف على أحد اللقاءات التلفزيونية أمس، وأدلى بتصريحات لأول مرة مما تسبب في تصدر تريند جوجل، حيث كشف خلال الحلقة عن رأيه في تحريم الفن ردًا عن سؤاله وهو: “تحريم الفن والعودة له بالنسبة لك مقبول ولا مرفوض؟”.

ورد هنيدي على السؤال قائلًا: “أنا لست بفقيه عشان أتكلم في الموضوع ومبعلقش على تصرفات حد وأنا مالي.. ساعات بيبقى في آراء لابد تحتفظي بيها لنفسك اللي يروح ولا اللي يرجع كل واحد حر في حياته الشخصية وأي حد بيمثل يشرفني أشتغل معاه”.

كواليس لقاء محمد هنيدي وعادل إمام

وكشف هنيدي عن كواليس لقائه الأول بالزعيم عادل إمام، بعد رفضه المشاركة في أحد أفلامه بعد فيلم بخيت وعديلة، قائلًا: “بعد مشاركتي في فيلم (بخيت وعديلة) كان فيه دور، لكن كان مش عاجبني ومحستش إني ممكن أعمل فيه حاجة، ومحصلش حاجة تزعل أو تعمل خلاف”

واستكمل: “الناس كلها استغربت وسألتني هتعمل إيه مع أستاذ عادل إمام، وروحت قلت له لو في دور حضرتك مش عاوز تعمله.. هتعمله؟، قال لأ، قلت له أنا مش حابب الدور.. وانتهى الموضوع على كده”.

أزمة علاء مرسي

وأوضح محمد هنيدي خلال لقائه حقيقة ما أدلى به الفنان علاء مرسي قبل فترة، حيث تحدث الأخير عن خسارته لدور بطولة في أحد الأفلام، بعد إسناد دوره لمحمد هنيدي.

ورد هنيدي قائلًا: “أنا معرفش ده فيلم إيه، وهخلص الحلقة وأكلم علاء أشوف إيه الموضوع، أنا وعلاء كل يوم بنتكلم، عمره ما جاب لي سيرة الفيلم، وعلاء صاحبي وحبيبي، يمكن أنا ناسي، وعلاء مرسي معايا في الفيلم الجديد، وعامل بطولة عظيمة”.