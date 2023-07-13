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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "وش فى وش" يناقش مشكلة تدخل الأقارب بحياة المتزوجين

محمد ممدوح
محمد ممدوح

انتهى صناع فيلم "وش في وش"، الذي يخوض بطولته محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل منذ فترة، وأصبح العمل جاهزا للعرض، حيث من المقرر طرحه خلال موسم الصيف الجاري.

وقال مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، إن فيلم "وش في وش" يسلط الضوء على المشاكل الزوجية والأسباب التي تؤدي للطلاق، وتحديدًا مشكلة تدخل الأقارب والعائلات في حياة المتزوجين، ومدى تأثيرها على العلاقة الزوجية بين الزوجين، مؤكدًا أن العمل رفم مناقشته قضية هامة، إلا أن أحداثه تدور في إطار كوميدي اجتماعي حول الزوجين اللذين يجسدهما محمد ممدوح وأمينة خليل.

فيلم "وش في وش"، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح  بعد أن جمعهما مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122" وفيلم "الخلية".

العمل بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، ومحمد ممدوح، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

الفنان محمد ممدوح العلاقة الزوجية الفنانة أمينة خليل الفنان محمد خالد كمال وش في وش

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