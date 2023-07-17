أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

مع بدء تعاملات الصباح حرص المقاولين وتجار البناء على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 عبر جوجل، حيث انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم حالك من التراجع في الأسواق والشركات وجميع المصانع المحلية، فسيقترب سعر طن حديد عز من مبلغ الـ39 ألف.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتنشر «الدستور» سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين.

أسعار طن الحديد اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

وصل سعر طن حديد عز اليوم الاثنين إلى 38800 جنيه

بلغ سعر طن حديد سرحان اليوم الاثنين نحو 36500 جنيه.

بينما ثبت سعر طن حديد بشاي عند مستوى 38200 جنيها

وسجل سعر طن حديد الدخيلة اليوم الاثنين نحو 38800 جنيه

بلغ سعر طن حديد المعادي نحو 36800 جنيه.

ووصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى37 ألف جنيه.

أسعار طن الأسمنت اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

انخفضت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين وجاءت الأسعار كالآتي:

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1750 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت سيناء اليوم الإثنين نحو 1700 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت حلوان وطرة إلى 1690 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويدي اليوم الإثنين نحو 1800 جنيه.

وبلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر نحو 1700 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري اليوم الاثنين إلى 1685 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض على النحو الآتي:

سجل سعر الأسمنت الأبيض العادة اليوم الاثنين 3600 جنيه للطن.

بلغ سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط نحو 1030 جنيها.

وسجل سعر طن الواحة المخلوط نحو 1130 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء اليوم الاثنين نحو 3450 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 3550 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة نحو 1760 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة اليوم الاثنين إلى 1850 جنيها.

سجل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة نحو 1770 جنيه