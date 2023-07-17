أجمل 10 رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 للأهل والأصدقاء

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية العام الهجري 1444 حيث تتزايد معدلات البحث عن رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 وعبارات التهاني لإرسالها للأهل والأصدقاء والأقارب وكتابة منشورات التهنئة على منصات التواصل الاجتماعي.

موعد رأس السنة الهجرية 1445

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر محرم مساء يوم الإثنين 17 يوليو 2023 لتحديد موعد نهاية العام الهجري وحلول رأس السنة الهجرية 1445 وغرة شهر محرم.

ومن المتوقع أن ينتهي شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في حال اكتمال عدته ثلاثون يومًا.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1445

ويمكن الاستعانة بإحدى عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية 1445 في إرسالها للأهل والأصدقاء والأقارب:-

يا رب اجعل هذا العام الهجري عامًا مليء بالبركة وخير على المسلمين.

اللهم اجعلنا مما ينالون عفوك وعافيتك ورحمتك ورضاك وجنتك يا ذا الجلال والإكرام، وكل عام وأنتم بألف خير". مع بداية عام هجري جديد، يا رب اجعل بدايته مشرقة، و كل عام وأنتم بخير. أتمنى لك عام هجري سعيد ملئ بالحب والسعادة والعطاء وجعله الله لك نهرًا فياضًا بالخير. مع حلول هجرة الرسول أتمنى لكلم الفرح والخير والهنا والسرور. يطل علينا العام الهجري الجديد، فتوادوا فيما بينهم وتعاطفوا مع بعضكم البعض كما أوصانا رسولنا الكريم صلَّ الله عليه وسلّم. كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم ونحن في زيارة بيت الله الحرام. أرجو لكم الصلاح والفلاح والنجاح في هذا العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير. عام هجري مضى وعام هجري جديد، فيارب احفظ أحبتي وأكرمهم من نعيمك يا خير الحافظين. أرسل التهاني وأجمل العبارات مع الطير، وأسبق الكل والغير، وأقلكم كل عام وانتوا بألف خير. الحياة تذكرنا دائما أن لكل شي نهاية، ونحمد الله على عام انتقضي ونحن فى احسن حال، ونسأل الله أن يكن العام الجديد عام خير.

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