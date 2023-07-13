إجازة رأس السنة الهجرية 2023 وأرق رسائل التهنئة.. بالتزامن مع اقتراب رأس السنة الهجرية 2023، يتكرر السؤال بشكل كبير على محركات البحث حول ما إذا كان يوم رأس السنة الهجرية 2023 سيكون عطلة رسمية أم لا، وخاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما سنوضحه في التقرير التالي:

إجازة رأس السنة الهجرية 2023 وأرق رسائل التهنئة

في عام 2023، ستكون إجازة رأس السنة الهجرية أول إجازة رسمية تلي عيد الأضحى. ويحتفل المسلمون برأس السنة الهجرية في اليوم الأول من شهر محرم من كل عام، وذلك للاحتفال بذكرى هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة.

من المقرر أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2023 يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم صرف الأجر خلال هذه الإجازة بدلاً من تحديدها بالتاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023 وأرق رسائل التهنئة

-كل عام وجميع الأمة الإسلامية بخير، جعل الله تلك المناسبة بشرة خير على الجميع.

-بعد أيام قليلة سوف نستقبل عام هجري جديد، كل عام وأنتم بخير.

-أسأل الله أن يأتي عليكم العام الهجري وأنتم بخير، ويعيده عليكم أعوام مديدة.

-أسعد الايام سوف تأتي علينا قريباً، وسوف نحتفل بذكرى هجرة الرسول الكريم.

-جعل الله العام الهجري عام أمل وتفاؤل وسعادة لقلوبكم وبشركم بما تنتظروه، كل عام وأنتم بخير.

-بداية العام قد بدأت على الإشراق، عسي الله أن يجعله عام ملئ بالخير والبركة عليكم.

الإجازات الرسمية المتبقية بشهر يوليو

وتأتي الإجازات الرسمية المتبقية بشهر يوليو الجاري كالتالي:

الجمعة 14 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

السبت 15 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

الخميس 20 يوليو: إجازة رأس السنة الهجرية 2023.

الجمعة 21 يوليو 2023 إجازة أسبوعية.

السبت 22 يوليو 2023 إجازة أسبوعية.

الأحد 23 يوليو 2023- ثورة يوليو 1952.

الجمعة 28 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.

السبت 29 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.