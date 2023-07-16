ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أمراض الجهاز الهضمي.. كيفية الوقاية من أكثر المشاكل الصحية انتشارًا؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد أمراض الجهاز الهضمي زيادة ملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتعتبر القرحة المعدية والتهاب القولون من بين الأمراض الشائعة التي تؤثر على هذا الجهاز الحيوي. 

أمراض الجهاز الهضمي

يعاني العديد من الأشخاص من هذه الأمراض المزمنة والمؤلمة، ولذلك فإن البحث والتطوير في مجال علاجاتها يلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة حياة المرضى، وفقًا لما ذكره موقع " med line plus" الطبي.

الأسباب المحتملة لزيادة فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي:

تعتبر العوامل المتعددة المساهمة في زيادة أمراض الجهاز الهضمي، من بينها التوتر والضغوط النفسية، حيث يترافق التوتر النفسي والضغوط الحياتية مع زيادة إفراز الأحماض المعديّة والتهاب الأمعاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالقرحة المعدية والتهاب القولون.

نمط الحياة غير الصحي، فاعتماد نمط غذائي غير صحي، مثل تناول الطعام الدهني والحار والمعجنات، وقلة تناول الألياف، والتدخين واستهلاك الكحول يعتبر عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

كما أن هناك بعض الأمراض تمتلك عاملاً وراثيًا، وبالتالي فإن وراثة بعض الأمراض تزيد من احتمالية الإصابة بها، بالإضافة إلى بعض العدوى البكتيرية والفيروسية يمكن أن تتسبب في القرحة المعدية والتهاب القولون.

المرض الأشرس بالعالم.. أحدث التطورات والتقنيات في مجال علاج السرطان

علاج الإدمان: 95 ألفًا خضعوا للكشف الإدارى

طريقة التقديم لوظائف صندوق علاج الإدمان 2023

"الزراعة "علاج وفحص أكثر من ٨٠٠٠ رأس ماشية مجانًا لصغار المربين

العلاجات المبتكرة المتاحة لأمراض الجهاز الهضمي:

في الآونة الأخيرة، تم تطوير عدة علاجات مبتكرة لأمراض الجهاز الهضمي، وتشمل العلاج الدوائي، حيث تتوفر أدوية مضادة للحموضة ومثبطات مضخة البروتون لعلاج القرحة المعدية، بالإضافة إلى ذلك، توجد أدوية مضادة للالتهابات لعلاج التهاب القولون، مثل الأمينوساليسيلات والكورتيكوستيرويدات.

كما يمكن لتغيير نمط الحياة والتغذية الصحية أن يكون له تأثير إيجابي على مرضى الجهاز الهضمي، حيث يوصى بتناول الألياف الغذائية والسوائل بكميات كافية، وتجنب الأطعمة المسببة للتهيج والتي قد تزيد من أعراض الأمراض الهضمية.

يستخدم العلاج البيولوجي مثل الأجسام المضادة المحددة للأمراض لمعالجة التهاب القولون الذي لا يستجيب للعلاج التقليدي، هذه الأدوية تستهدف نظام المناعة المتحكم في التهام الجهاز الهضمي.

الأمراض المزمنة التهاب القولون التغذية الصحية الجهاز الهضمي أمراض الجهاز الهضمي

الأكثر قراءة

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

محافظة الجيزة توضح حقيقة إزالة كوبرى 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز