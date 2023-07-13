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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة "علاج وفحص أكثر من ٨٠٠٠ رأس ماشية مجانًا لصغار المربين

مشروعات دعم المزارعين
مشروعات دعم المزارعين

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متابعة دعم المزارعين والمربين وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.
‏وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز .

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٨٢١ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٥٣٠ وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع لعدد ٢٥٨٥ حالة وعلاج الطفيليات الخارجية والرش لعدد ٣١٩١ وتم عمل ٢٤ عمليات جراحية  بعدد اجمالي ٨١٥١ حالة لدي ٣٤١٨ من صغار المربين والفلاحين.

-الزراعة علاج وفحص أكثر ٨٠٠٠ رأس ماشية مجانا لصغار

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