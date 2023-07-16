علاج الإدمان: 95 ألف خضعوا للكشف الإداري

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الخاضعين للكشف الإدارى بلغ أكثر من 95 ألف شخص.

وأكد الصندوق عبر موقعه الالكتروني، أن المسلمات الأساسية فى علاج الإدمان هى:-

1- الإدمان مرض يستحق العلاج وينبغى التعامل معه على هذا الأساس.

2- الإدمان زملة من الأعراض والاضطرابات العضوية والنفسية والاجتماعية.

3- الإجراءات العلاجية اللازمة لعلاج الإدمان متعددة ولا يمكن الإدعاء بوجود مدخل أو أسلوب واحد فقط لعلاج الإدمان.

4- الهدف الرئيسى من العلاج ليس مجرد الامتناع عن تعاطى المخدر بل لمساعدة المريض على العودة إلى الحياة والدخول مرة أخرى إلى النسيج الاجتماعى الذى انسلخ منه.

5- العلاج الطبى (التطهير من السموم) رغم أهميته لا يشكل سوى مرحلة أولية محدودة من العلاج ، لذلك فإن العلاجات النفسية وأساليب التأهيل الاجتماعى تظل هى الأهم باعتبارها مكملة لإجراءات العلاج الطبى.