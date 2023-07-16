ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج الإدمان: 95 ألف خضعوا للكشف الإداري

علاج الادمان
علاج الادمان

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الخاضعين للكشف الإدارى بلغ أكثر من 95 ألف شخص.

وأكد الصندوق عبر موقعه الالكتروني، أن المسلمات الأساسية فى علاج الإدمان هى:-

1- الإدمان مرض يستحق العلاج وينبغى التعامل معه على هذا الأساس.

2- الإدمان زملة من الأعراض والاضطرابات العضوية والنفسية والاجتماعية.

3- الإجراءات العلاجية اللازمة لعلاج الإدمان متعددة ولا يمكن الإدعاء بوجود مدخل أو أسلوب واحد فقط لعلاج الإدمان.

4- الهدف الرئيسى من العلاج ليس مجرد الامتناع عن تعاطى المخدر بل لمساعدة المريض على العودة إلى الحياة والدخول مرة أخرى إلى النسيج الاجتماعى الذى انسلخ منه.

5- العلاج الطبى (التطهير من السموم) رغم أهميته لا يشكل سوى مرحلة أولية محدودة من العلاج ، لذلك فإن العلاجات النفسية وأساليب التأهيل الاجتماعى تظل هى الأهم باعتبارها مكملة لإجراءات العلاج الطبى.

الأكثر قراءة

صدمة للزمالك قبل المشاركة فى البطولة العربية بسبب الصفقات

"صديق عمري نصب عليا".. كواليس النصب على الفنان صبري عبد المنعم

"مبروك يا عريس".. نهلة: "فوجئت بصور جوزي في شهر العسل على انستجرام"

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين.. والكليات المطلوبة

إخلاء 7 عمارات مجاورة لعقار رشيد المنهار

الاختبارات في كلية الشرطة بعد الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟