ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هاني رمزي: مصر هي من صنعتني ولن أتركها أبداً

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كذبوا كذبة كلها افتراء وليس لها أي أساس من الصحة. 

وأضاف الفنان هاني رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" المذاع عبر فضائية النهار، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة: "لا أعلم على أي أساس انتشرت شائعة إنني هاجرت من مصر منذ 3 سنوات، أنا واخواتي وأن هناك اختفاء قسري، كل ده كلام فارغ، على أي أساس خرجت هذه الشائعات؟!".

وتابع: "الحق يقال أنا لا أشاهد أخبار الجماعة ولا إعلامهم نهائيًا، معنديش أي استعداد أتفرج على ناس تثير بلبلة واحباط الناس في أزمات تمر بها البلد، الحرب ليست على مصر فقط وإنما هي حرب على مصر والمصريين أيضًا، جماعة الإخوان تأتي في سيرة الناس بالباطل".

وأشار إلى أنه قدم مسرح العام الماضي، كما أنه قدم مسلسلين، وحاليًا يعد نفسه للعام الجديد بأعمال فنية لا بد أن تأخذ وقتها، حتى يخرج أعمال تليق بالمشاهد. 

وأردف: "أنا موجود في مصر ولن أترك مصر، مصر هي من صنعت هاني رمزي، فمش معقول بعد ما مصر عملت هاني مصر يسيبها".

وأوضح أن الشائعات التي ترددت حول هجرتي من مصر لها شقين؛ الشق الأول أن هاني رمزي اختفى قسريًا، وهي أخبار غير حقيقية على الاطلاق، والشق الثاني، أن هناك أناس تركوا مصر وهاجروا وبالتالي هذه ليست سُبة، معقبًا: "ليس كل المهاجرين مثل الإخوان، هم مهاجرين وليسوا هربانين، والمهاجرين هم سفراء مصر في دول الخارج، والعائد الذي يأتي من تحويلاتهم يزيد من دخل مصر، ونحن نقابل العظماء خارج مصر، قلبهم على مصر، وإحساسهم بمصر وأزماتها أكبر بكثير من الذين يعيشون داخل مصر".  

الأكثر قراءة

متوفيان وضابط خلف القضبان.. ماذا حدث في "سيدي براني"؟ (فيديو)

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

عمر الشناوي: كنت بحب أبويا أوي ونفسي أقلده وأبقى زيه وخلاص

بينهم علاقة عاطفية.. ربة منزل تتهم شاب بمعاشرة نجلتها بالدقهلية

الباز عن بيان قبيلة المحافيظ فى أحداث برانى: "صفعة على قفا الجماعة الإرهابية"

السفارة السودانية بالقاهرة: لا تغيير فى إجراءات تأشيرة الدخول الاستثنائية إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز