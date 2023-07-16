هاني رمزي: مصر هي من صنعتني ولن أتركها أبداً

قال الفنان هاني رمزي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كذبوا كذبة كلها افتراء وليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف الفنان هاني رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" المذاع عبر فضائية النهار، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة: "لا أعلم على أي أساس انتشرت شائعة إنني هاجرت من مصر منذ 3 سنوات، أنا واخواتي وأن هناك اختفاء قسري، كل ده كلام فارغ، على أي أساس خرجت هذه الشائعات؟!".

وتابع: "الحق يقال أنا لا أشاهد أخبار الجماعة ولا إعلامهم نهائيًا، معنديش أي استعداد أتفرج على ناس تثير بلبلة واحباط الناس في أزمات تمر بها البلد، الحرب ليست على مصر فقط وإنما هي حرب على مصر والمصريين أيضًا، جماعة الإخوان تأتي في سيرة الناس بالباطل".

وأشار إلى أنه قدم مسرح العام الماضي، كما أنه قدم مسلسلين، وحاليًا يعد نفسه للعام الجديد بأعمال فنية لا بد أن تأخذ وقتها، حتى يخرج أعمال تليق بالمشاهد.

وأردف: "أنا موجود في مصر ولن أترك مصر، مصر هي من صنعت هاني رمزي، فمش معقول بعد ما مصر عملت هاني مصر يسيبها".

وأوضح أن الشائعات التي ترددت حول هجرتي من مصر لها شقين؛ الشق الأول أن هاني رمزي اختفى قسريًا، وهي أخبار غير حقيقية على الاطلاق، والشق الثاني، أن هناك أناس تركوا مصر وهاجروا وبالتالي هذه ليست سُبة، معقبًا: "ليس كل المهاجرين مثل الإخوان، هم مهاجرين وليسوا هربانين، والمهاجرين هم سفراء مصر في دول الخارج، والعائد الذي يأتي من تحويلاتهم يزيد من دخل مصر، ونحن نقابل العظماء خارج مصر، قلبهم على مصر، وإحساسهم بمصر وأزماتها أكبر بكثير من الذين يعيشون داخل مصر".