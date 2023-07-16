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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نجوى بن شتوان تفوز بجائزة "جون فانتي" للإنجاز مدى الحياة

نجوى بن شتوان
نجوى بن شتوان

أعلنت جائزة جون فانتي، عن فوز الكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، بالجائزتها للإنجاز مدى الحياة، عن مجمل أعمالها الإبداعية وأعمالها المسرحية التي من خلالها ناقشت قضايا مجتمعة هامة.

وقالت جائزة جون فانتي عن فوزها، خلال بيان: "لأنها نشرت، من خلال أعمالها، الأدب الذي واجهت من خلاله مواضيع عالمية مثل التمييز العنصري والجنساني، باستخدام لغة رمزية للغاية مباشرة الآن".

وأضافت: "شخصيات روايات وقصص ومسرحيات نجوى بن شتوان، رجالا ونساء، رغم أنهم يتحركون في سياقات مختلفة، لكنهم يجعلون أنفسهم مفسرين لتلك الحلقة العالمية التي هي الرغبة في الحرية والمساواة".

ومن المقرر أن تحضر نجوى بن شتوان، مهرجان جون فانتي، يوم السبت 29 يوليو الجاري، وتتسلم جائزة جون فانتي للإنجاز مدى الحياة.

من هو جون فانتي؟

هو روائي أمريكي من أصل إيطالي ومؤلف قصص قصيرة وكاتب سيناريوهات (1909 - 1983)، وتُعد روايته اسأل الغبار أو Ask the Dust التي نُشرت لأول مرة عام (1939) من أهم أعماله، وهي رواية شبه سيرة ذاتية تتحدث عن كاتب مغمور يدعى آرتورو بانديني، يكافح متطلبات الحياة الصعبة ويسعى لإثبات نفسه ككاتب، وتدور أحداثها في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وهي الرواية الثالثة ضمن سلسلة مؤلفة من أربع روايات بات تعرف فيما بعد برباعية بانديني The Bandini Quartet نسبة إلى بطل تلك الروايات "آرتورو بانديني".

نجوى بن شتوان

هي أكاديمية وروائية ليبية من مواليد أجدابيا، ليبيا، عام 1970، وهي مقيمة في إيطاليا وتعد لشهادة الدكتوراة في جامعة روما، وهي أول كاتبة ليبية تصل إلى القائمة القصيرة لـ"البوكر" عن روايتها "زراييب العبيد"  في العام 2017، وصدر لها ثلاث روايات أخرى، هي: "وبر الأحصنة"، "مضمون برتقالي" و"كونشيرتو قورينا إدواردو" و"زرايب العبيد" التي دخلت ضمن القائمة القصيرة لجائزة بوكر.

تم اختيارها ضمن أفضل 39 كاتباً عربياً تحت سن الأربعين في مشروع بيروت 39 الذي نظمه مهرجان هاي، وأدرجت قصتها "من سيرة البركة والبيانو" في أنطولوجيا "بيروت 39".

كما فازت شتوان بزمالة بانيبال للكتابة الإبداعية سنة 2018، وترشحت إلى القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة العربية سنة 2019 بمجموعتها القصصية "صدفة جارية" عام 2019، كما فازت مجموعتها القصصية "كتالوج حياة خاصة" بجائزة English Pen Translates عام 2019.

جون فانتي جائزة نجوى بن شتوان التمييز إيطاليا

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