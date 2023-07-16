رمضان عبدالمعز: الله لم يحرم الزينة على المرأة ولكنه خصها لهؤلاء

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، إن هناك أمران لا يجب على الشخص أن يقصر فيهما وهما صيانة الصحة وصيانة المروءة، مؤكدًا أنه يجب الاهتمام بالصحة والتنزه بدليل قوله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية DMC، أن الله في قوله تعالى “وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ”، لم يحرم زينة المرأة ولكنه يتحدث عن إبداء الزينة وأنه ليس من حق أي شخص أن يشاهدها، مشيرًا إلى أن زينة المرأة لا يشاهدها سوى الزوج والمحارم عليها فقط.

أكثر الملفات التي تحتاج لمراجعة بحياة الإنسان

وأكد أن من أكثر الملفات التي تحتاج لمراجعة من الإنسان هي ملف الإحسان، بدليل قوله تعالى: "لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ"، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله.