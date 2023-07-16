الرئيس السيسى يدعو لتبنى مقترح إطلاق مبادرة "فريق إفريقيا لحشد الموارد"

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تبني مقترح سكرتارية النيباد لإطلاق مبادرة "فريق إفريقيا لحشد الموارد" لتحديد الاحتياجات التمويلية للقارة الإفريقية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية "النيباد" في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، ضرورة استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية.

وأوضح أن من أهم المشروعات في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية، مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا، والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون.

وشدد على ضرورة استمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي في دولنا الإفريقية، والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالمياً، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية.