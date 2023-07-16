"للإبداع السكندري وجوه كثيرة" ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.. الثلاثاء

تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023، ندوة الاتجاه الفلسفي في أدب الروائي سعيد سالم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، في تمام الساعة 12 إلى 2 ظهرًا .

ندوة للإبداع السكندري وجوه كثيرة

وتأتي الندوة بعنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة: الاتجاه الفلسفي في أدب سعيد سالم"، بحضور الأديب سعيد سالم، والناقدة رانيا ثروت، بمكتبة الإسكندرية، بمركز المؤتمرات، بقاعة اجتماعات C.

وتستمر فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الثامنة عشر، حتى 26 يوليو الجاري، حيث تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وينظم معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة بحضور كبار الكتاب والمفكرين والفنانين للمشاركة فيها، بجانب إقامة حفلات لتوقيع أحدث الإصدارات من المكتبة.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ما عدا أيام الجمعة (من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً) علمًا بأن الدخول مجاني.