ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"للإبداع السكندري وجوه كثيرة" ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.. الثلاثاء

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023، ندوة الاتجاه الفلسفي في أدب الروائي سعيد سالم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، في تمام الساعة 12 إلى 2 ظهرًا .

ندوة للإبداع السكندري وجوه كثيرة

وتأتي الندوة بعنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة: الاتجاه الفلسفي في أدب سعيد سالم"، بحضور الأديب سعيد سالم، والناقدة رانيا ثروت، بمكتبة الإسكندرية، بمركز المؤتمرات، بقاعة اجتماعات C.

وتستمر فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الثامنة عشر، حتى 26 يوليو الجاري، حيث تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين والعرب والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وينظم معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة بحضور كبار الكتاب والمفكرين والفنانين للمشاركة فيها، بجانب إقامة حفلات لتوقيع أحدث الإصدارات من المكتبة.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ما عدا أيام الجمعة (من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً) علمًا بأن الدخول مجاني.

70 دار نشر مصرية الإسكندرية الروائي سعيد سالم الناشرين المصريين معرض مكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

"العربي لسيدات الأعمال": مشاركة الرئيس السيسي بقمة نيروبي يحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»