متابعة النتائج أون لاين.. التسهيلات المقدمة لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة 2023

أعلنت أكاديمية الشرطة عن تفاصيل قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة، بخصوص التسهيلات المقدمة لهم لتسهيل التحاقهم بالكلية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن التسهيلات المقدمة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وهى إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلاب المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، لتسهيل متابعة الطلاب وأولياء أمورهم لنتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر إلى القاهرة للاطلاع على هذه النتائج من أكاديمية الشرطة.

التسهيلات المقدمة لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة 2023

كما يتضمن التسجيل في الكلية طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة بالإضافة إلى كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

ويشمل التسجيل أيضًا طباعة دليل الطالب للمعلومات الذي يحتوي على معلومات عن مصر وأهم المعلومات الضرورية لطالب كلية الشرطة، وإعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية، وإعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق.

وإعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي، ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق، تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية الرئيسية رقم 5 للرد على استفسارات المترددين، إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم.

التسهيلات المقدمة لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة 2023

توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط وإجراءات وأوراق الالتحاق.

وفي حالة رسوب المتقدم في الكشف النفسي لا يحق له الإعادة، وفي حالة اجتياز المتقدم لبطاريتي السمات الشخصية يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه 4 صور شخصية وملف التقديم بعد واستيفائه وإرفاق كافة المستندات؛ لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

في حالة اجتياز المتقدم للاختبار الرياضي يحدد له موعد الكشف الطبي للمتقدم، وفي حالة رسوب المتقدم في الاختبار الرياضي يحق له الإعادة بعد سداد الرسوم المقررة ويتم تحديد موعد كشف الإعادة من داخل لجنة الطالب.

عقب انتهاء المتقدم من الكشف الطبي يتوجه لإجراء اختبار تحريري عن طريق الحاسب الآلي في دليل الطالب للمعلومات العامة تمهيدًا للمثول أمام لجنة الاختبار في الموعد المحدد حيث تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة لهم ولأقاربهم.

التسهيلات المقدمة لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة 2023

وبالنسبة لطلاب الدور الثاني يكون التقدم للالتحاق بالكلية في ذات المواعيد المحددة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة ويسمح لهم بالاستمرار في إجراءات التقدم لاختبارات القدرات فقط وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم اختبار الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة.

وأعلن اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية عن أكاديمية الشرطة عن موافقة وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وأيضا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.