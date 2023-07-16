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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طريقة التسجيل في "جائزة عمار" لذوي الإعاقة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن "جائزة عمار" هي مبادرة إنسانية لاكتشاف الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أفراد المجتمع والجهات غير الربحية الذين لديهم أفكار أو مبادرات تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن مجموع جوائز المسابقة بلغت أكثر من 250 ألف ريال سعودي للمسارات التالية:-

مسار المنظمات غير الربحية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

مسار الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مسار أفراد المجتمع لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن التسجيل متاح لجميع المواطنين والمقيمين بكافة الدول علماً بأن آخر موعد للتسجيل بتاريخ 31/07/2023 م.

طريقة التسجيل

الدخول على www.ammar.sa

اضغط على تسجيل

اختر مسار المشاركة

تعبئة استمارة التسجيل

التسجيل 

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