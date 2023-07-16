وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، سير امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2022/ 2023م، لليوم الثاني، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة عدم الغش واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة حدوث غش وعمل اللازم لهم، مؤكدا توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وضرورة الانضباط داخل اللجان الامتحانية، والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادئ داخل اللجان وخارجها مع مراعاة التهوية المناسبة والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة والتنبيه والتشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة.

وأدى طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات في الفترة الأولى في مادة العلوم، والفترة الثانية مهارات مهنية.

وبلغ عدد طلاب الصف الرابع في مادة العلوم 521 طالبا وطالبة، وفي مادة المهارات المهنية 483، وبلغ عدد طلاب الصف السادس 505 طلبة وطالبات في مادة الرياضيات.

كما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الامتحانات في الفترة الأولى فى مادة العلوم، وفي الفترة الثانية فى مادة الجبر والإحصاء.

بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم 429 الامتحان في مادة الأحياء، وفي الفترة الثانية في مادة التاريخ.

والصف الثاني أدى 335 طالبا وطالبة الامتحان في مادة تطبيقات الرياضيات، وفي الفترة الثانية في مادة الجغرافيا.