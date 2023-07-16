إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 5 مواطنين جراء حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي بمنطقة كوم أوسيم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.