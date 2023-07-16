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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عاطل بحوزته كيلو حشيش وهيروين فى الخانكة

حشيش
حشيش

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عاطلًا لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخانكة، وضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد بورود إخطار حول تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عاطل لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "أ. س. ع"، 29 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، وبحوزته كيلوجرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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