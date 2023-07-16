ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مى كمال وأحمد على الحجار فى مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف

مي كمال وأحمد علي
مي كمال وأحمد علي الحجار

يقدم النجمان الشابان مى كمال وأحمد على الحجار حفلا يضم نخبة من أعمال زمن الفن الجميل والمؤلفات المعاصرة، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر على المسرح المكشوف  وذلك في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 19 يوليو.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول تحييه مى كمال بـ “مصر هي امي - حبك اصيل - عطاشى - سوسه - اصحي يا دنيا - يلا بينا - هم النم لـ عفاف راضى ، في قلب الليل - عارفه لـ على الحجار ، وسط الزحام لـ عبد المجيد عبد الله ، مال القمر لـ محمد فوزى ، الحلوه دي لـ سيد درويش ، اه يالالي - يونس لـ محمد منير ، يا زهرة في خيالي ، لـ فريد الاطرش ، بحلم معاك لـ نجاة ومن اعمالها الخاصة تقسي دنيتنا ”.

وفى الفاصل الثانى يتغنى أحمد علي الحجار بعدد من أعماله الخاصة منها ليالي الصيف، أقولك سر ، ماقدرش ، يا عاشقاً  ، الحب هو الحب ، يا لدانة وسيدي"، الى جانب الجيرة والعشرة لـ محمد منير ، أمونة لـ شفيق جلال ، وبتسأل يا حبيبي لـ عفاف راضى ، راحت ليالى لـ انغام وطاير يا هوى لـ محمد رشدى ، كما يتشارك النجمان الشابان فى أداء زى الهوا وبلا ولا شى .

مي كمال احمد علي الحجار علي الحجار مهرجان الأوبرا الصيفي الأوبرا مهرجان

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة

مصرى وغير متزوج.. شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»