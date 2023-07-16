تقرير إفريقى: استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا انفراجة مهمة

قال راديو "فويس أوف نيجيريا" الإفريقي إن استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة يعتبر انفراجة مهمة بعد سنوات من التوتر بين البلدين.

استئناف مفاوضات سد النهضة

وقال "فويس أوف نيجيريا"، في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، إن مصر وإثيوبيا اتفقتا على استئناف المفاوضات حول ملف سد النهضة في غضون أربعة أشهر، ما يمثل انفراجة بعد سنوات من التوترات بين البلدين، لاسيما وأنه منذ أن بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار في عام 2011، كانت مصر قلقة من أن المشروع قد يقلل من كمية المياه التي تتلقاها من نهر النيل.

ولكن بيانًا مشتركًا أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على هامش قمة دول الجوار التي استضافتها القاهرة الخميس الماضي، أشار إلى أنهما بحثا سبل الخروج من المأزق الحالي، واتفقا على بدء مفاوضات عاجلة حول الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء السد وتشغيله.

وقال الرئيس السيسي لقادة المنطقة في قمة دول الجوار إن الجميع على ما يبدو يدركون الحاجة الملحة لإيجاد حل سريع لقضية السودان، وأعرب عن تقديره للقادة لما قدموه من ملاحظات في المؤتمر، والتي تظهر إدراكًا عميقًا لخطورة الأزمة السودانية واهتمامًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها.

وقال السيسي إن الحرب تؤثر بشدة على جيران السودان السبعة، الذين "يجب عليهم توحيد جهودهم ومواقفهم السياسية لتهيئة المناخ المناسب للحل".