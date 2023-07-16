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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البحوث الفلكية: غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة الأربعاء المقبل

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم غد الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.
ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم. وبذلك يكون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1444هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1445 هـ وبداية السنة الهجرية الجديدة فلكيًا يوم الأربعاء المقبل 19 يوليو 2023 م.

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