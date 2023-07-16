تعرف على الأوراق المطلوبة من طلاب الأول الابتدائي ورياض الأطفال

بدأت المدارس اليوم على مستوى جمهورية مصر العربية في استقبال الأوراق الخاصة بتقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وذلك عقب الانتهاء من التسجيل الإلكتروني للتقديم، في هذا السياق ترصد الدستور أهم الأوراق المطلوبة من أولياء الأمور.

- محتويات ملف التقديم للصف الأول

1️- شهادة ميلاد كمبيوتر واضحة وليس شرطا أن تكون مستخرجة حديثا وعدد2 صورة منها.

2️ -عدد 6 صور شخصية للطالب4 × 6 خلفية بيضاء.

3️- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.



4️_ الشهادة الصحية مختومة ومستوفاة دمغات التأمين الصحي حسب تقدير هيئة التأمين الصحي.

5️_طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات.

6️_إيصال كهرباء أو ماء يثبت المربع السكنى الخاص بالمدرسة المتقدم إليها.

8️_ ملف به أوراق التقديم من المكتبة.

9️_ صورة من استمارة التقديم الإلكتروني.

١٠_صورة بطاقة الأم.

١١-صورة شهادة الوفاة للطالب المتوفى والده.

١٢-صورة من قرار الولاية التعليمية لمن تحصل على الولاية.

13- إيصال سداد المصروفات بالبريد.

وإذا كان الطفل من الفئات المعفاه يسجل ذلك أثناء السداد والرجوع للجنه للتأكد من الأحقيه في الإعفاء من عدمه بعد مراجعه المستندات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعايم الفني، إنه يرجى من ولى الأمر اصطحاب الطفل أثناء التقديم لكي تتأكد اللجنة من مطابقة الطفل لشروط التقديم.



وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للمتقدمين للمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات) بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى المخصصة لأولياء الأمور، تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات) بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة ( emis.gov.eg)، للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمى للوزارة .

أما بالنسبة للطلاب الوافدين، أوضحت الوزارة، أن ولي الأمر يقوم بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديرى المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، مع ضرورة الإعلان فى مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية، عن فتح باب التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

