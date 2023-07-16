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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يتفقد مبنى التكوين والخدمات بسمالوط

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، مبنى التكوين والخدمات بسمالوط لمتابعة آخر المستجدات والتجهيزات والتحضير لاستقبال الندوات التكوينية التابعة للإيبارشية. 


وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس توجيهاته وتوصياته ووضع رؤى وآليات للعمل بها الفترة الحالية، مؤكدا على العاملين بالمبنى على أهمية العمل بتفانٍ وإخلاص.


جدير بالذكر أنه تأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار اهتمام وحرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة كل المبانى الخدمية بالإيبارشية وسير العمل بها.

وكان قد تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس الندوة التكوينية لخدام الأرش بسمالوط.

وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم عن (الخدمة مسيرة تكوين وحياة).

وأعطى الأب عماد كميل اللعازري، مدير الدروس بمعهد التربية الدينية بالسكاكيني، محاضرة اللقاء بعنوان (مرض قايين) واختتم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.

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