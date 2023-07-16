أخبار فاتتك| قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب وإنقاذ سلحفاة نادرة من محل سمك

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار "أخبار فاتتك".

- كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

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- مخرج "تيتانيك" يحسم جدل عمله على فيلم عن الغواصة "المنكوبة"

كشف السينمائي الأمريكي ومخرج فيلم "تيتانيك"، جيمس كاميرون، عن حقيقة عزمه إخراج فيلم أو مسلسل يتناول قصة غواصة "تيتان" التي عثر على حطامها الشهر الماضي.

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- تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة من محل سمك بالمطرية

كشف الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، عن تفاصيل تحرك وزارة البيئة لإنقاذ سلحفاة نادرة معروضة في محل أسماك بالمطرية.

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- براتب 3250 جنيهًا.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 50 فرصة عمل جديدة للشباب من 20 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات تصنيع تيل الفرامل، وبراتب 3250 جنيها.

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- الحب باين فى عينهم.. محمد ممدوح وأمينة خليل يتصدران بوستر "وش فى وش"

طرحت شركة سينرجي فيلمز المنتجة لفيلم "وش في وش" البوستر الرسمي للعمل، وتصدره بطلا الفيلم الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل.

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- "الدفاع الروسية": القضاء على 645 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 6 طائرات دون طيار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن القضاء على أكثر من 645 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى اعتراض 3 صواريخ وإسقاط 6 طائرات أوكرانية دون طيار.

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