براتب 3250 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 50 فرصة عمل جديدة للشباب من 20 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات تصنيع تيل الفرامل، وبراتب 3250 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 50 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ومواصلات (القاهرة، شبرا الخيمة، الشرقية).

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة A2، الشرقية، أو الاتصال على 01007005571، أو 01222103131، والتواصل مع المدير المسئول محمد فوزي.