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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: القضاء على 645 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 6 طائرات بدون طيار

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، القضاء على أكثر من 645 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى اعتراض 3 صواريخ وإسقاط 6 طائرات أوكرانية بدون طيار، وإحباط مجموعة من هجمات وعمليات الجيش الأوكرانى فى مختلف الجبهات.

 

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - فى البيان اليومى عن تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا - أن قوات الدفاع الجوى الروسية اعترضت ثلاثة صواريخ من منظومة "هيمارس" للصواريخ متعددة الإطلاق أمريكية الصنع، كما أسقطت 6 طائرات أوكرانية بدون طيار فى لوجانسك وزابوريجيا خلال اليوم الماضى.

 

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الأوكرانية حاولت التقدم فى 3 اتجاهات خلال اليوم الماضي، وهى اتجاهات دونيتسك وكراسنى ليمان وجنوب دونيتسك، لكن تم إحباط نحو 17 هجوما أوكرانيا فى دونيتسك وحدها بالإضافة إلى إحباط مجموعة من العمليات التخريبية والاستطلاعية فى المناطق نفسها.


وذكر كوناشيكنوف أن القوات الروسية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية فى تدمير 3 مستودعات ذخيرة لألوية فى الجيش الأوكرانى فى مناطق دونيتسك وزابوريجيا، وذلك نتيجة عملية قصف روسية موسعة جمعت القوات الجوية والمدفعية، استهدفت مواقع إطلاق نار وقوى بشرية وعتاد عسكرى فى 93 منطقة بأوكرانيا.


وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الأوكرانى فقد 315 جنديًا فى منطقة دونيتسك فقط خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى مدرعتين قتاليتين و3 شاحنات بيك أب ومدفع هاوتزر.


وفى زابوريجيا ومناطق جنوب دونيتسك، قال كوناشينكوف إن الجيش الأوكرانى فقد 210 جنود فى منطقتى جنوب دونيتسك وزابورويجيا خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين آليتين و3 مدافع هاوتزر.


وفى اتجاه كراسنى ليمان، ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية قصفت وحدات من الجيش الأوكرانى ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين، و3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر من طراز دي-20".


وفى اتجاه كوبيانسك، أفاد كوناشينكوف بأن القوات الروسية قضت على 20 جنديا أوكرانيًا، كما دمرت منظومة مدفعية آلية من طراز "جفوزديكا"، ومدرعتين قتاليتين و3 سيارات ومدفع هاوتزر.


وفى خيرسون، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية قضت على نحو 30 جنديا أوكرانيا ونظام مدفعى آلى من طراز أكاتسيا، بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات ومدفع هاوتزر واحد. 

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