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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مخرج "تيتانيك" يحسم جدل عمله على فيلم عن الغواصة "المنكوبة"

غرق تيتانيك
غرق تيتانيك

كشف السينمائي الأمريكي ومخرج فيلم "تيتانيك"، جيمس كاميرون، حقيقة عزمه إخراج فيلم أو مسلسل يتناول قصة غواصة "تيتان" التي عثر على حطامها الشهر الماضي، وكان على متنها 5 أشخاص في رحلة إلى السفينة الغارقة.

ونفى كاميرون ما تداولته مواقع وصحف عن كونه المرشح الأبرز لإخراج فيلم أو مسلسل عن كارثة "تيتان".

وقال المخرج العالمي في تغريدة على "تويتر": "عادة لا أرد على الشائعات المسيئة في وسائل الإعلام، لكني بحاجة إلى القيام بذلك الآن".

وأضاف كاميرون: "ليست هناك محادثات مع أوشن غيت (الشركة المالكة لتيتان) حول أي عمل فني عن الغواصة، ولن أقوم بذلك على الإطلاق".

وسبق لكاميرون، الذي غطس لحطام "تيتانيك" 33 مرة قد صرّح في حديث لشبكة "أي بي سي" الإخبارية، أن عددًا من كبار المؤثرين في مجتمع هندسة الأعماق كتبوا رسائل إلى الشركة المشغلّة للغواصة بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضح كاميرون: "أدهشني التشابه مع كارثة تيتانيك، حيث تم تحذير القبطان مرارًا وتكرارًا بشأن الجليد أمام سفينته، ومع ذلك سار إلى الأمام بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة".

وأشار إلى أنه "لم يتم الالتفات إلى التحذيرات، تتكرر الكارثة في نفس الموقع بالضبط".

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