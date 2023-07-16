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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري,

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في المباراة التي ستقام في تمام السابعة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

ويأمل الأهلي في تحقيق الانتصار من أجل الاقتراب خطوة جديدة من تحقيق دوري اللا هزيمة، وذلك بعد أن توج رسميًا باللقب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، ويأتي المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

وشهدت قائمة الأهلي الكثير من الغياباات، أبرزها الثلاثي الدفاعي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة القمة.

ويغيب علي معلول بعدما فضّل الجهاز الفني منحه راحة سلبية، ومروان عطية الذي توفى والده منذ أيام قليلة، والثنائي عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة.

وشهدت القائمة انضمام اللاعب الشاب محمد أحمد زعلوك لأول مرة.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، كريم الدبيس، محمد أشرف.

خط الوسط: اليو ديانج، أحمد القندوسي، محمد مجدي افشة، احمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، رأفت خليل.

خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا، محمد زعلوك.
 

السويسري مارسيل كولر الاهلى المقاولون العرب الدورى المصرى

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