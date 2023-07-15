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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحب باين في عينهم.. محمد ممدوح وأمينة خليل يتصدران بوستر "وش في وش"

وش في وش
وش في وش

طرحت شركة سينرجي فيلمز المنتجة لفيلم “وش في وش” البوستر الرسمي للعمل، وتصدره بطلي الفيلم الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل.

ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي يوم 16 من شهر أغسطس المقبل، ويوم 17 من الشهر نفسه بجميع الدول العربية.

وعلقت الصفحة الرسمية للعمل قائلة: “الحب باين في عينيهم والحكاية ما بينهم كانت تمام لغاية ما العيلة كلها بدأت تتدخل، استنوهم كلهم وش في وش عشان تعرفوا اللي حصل معاهم، في جميع دور العرض بمصر من 16 أغسطس وكل الدول العربية من 17 أغسطس”.

فيلم "وش في وش"، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح  بعد أن جمعهما مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122" وفيلم "الخلية".

العمل بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، ومحمد ممدوح، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

بجميع المنتج الليثي الفنان محمد ممدوح العرض السينمائي الصفحة الرسمية صدر طولة سينرجي فيلمز

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