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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير شركة منظمة لمهرجان العلمين: "نورث سكوير" المركز الخدمي الأكبر بالساحل الشمالي

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت ملك العشيري، المدير العام والعضو المنتدب لشركة "council master"، إحدى الشركات المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، إن الأفكار يتم التحضير لها منذ عام، ويتم العمل عليها مع فريق من الشباب ومن أصحاب الخبرات في تنظيم المهرجانات.

وأضافت ملك العشيري خلال لقائها في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "cbc"، أن مدينة العلمين الجديدة بها من الأبراج والمجمعات السكنية المختلفة، لافتة إلى أن نورث سكوير مول العلمين الجديدة يقع في قلب المدينة على الجزء الشاطئي لها، ويعتبر المركز الخدمي الأكبر والأضخم على خط الساحل الشمالي كله، وهو المركز الخدمي الرئيسي بمدينة العلمين.

 وتابعت "هذا ما تم التركيز عليه العام الماضي، حيث التركيز على خدمات المول بحيث يشجع على جذب السياحة، بالإضافة إلى توفير الخدمات لسكان الأبراج و"الكمبوندز" بالمدينة مما يساعد على استقرارها طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط". 

وأوضحت أن هناك تكاتف وتعاون من كافة الجهات والوزارات بالدولة لإظهار مدينة العلمين الجديدة للعالم بهذا الشكل، معقبة" العلمين الجديدة تعلن عن بداية افتتاح المدينة للسكن والعمل ، حيث سيجد كل أفراد الأسرة بالمجتمع مكانهم في مدينة العلمين الجديدة". 

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