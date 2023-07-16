السفير صلاح حليمة: مصر تلعب دورا كبيرا ومحوريا بالقارة الأفريقية بجميع المجالات

أوضح السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أهمية قمة نيروبي ومشاركة الرئيس السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، قائلًا: "إن اجتماع الرئيس في غاية الأهمية، حيث يعتبر اجتماع تنسيقي بين الاتحاد الأفريقي وبين المجموعات الاقتصادية الأفريقية الخمس، بالإضافة إلى الآلية الجغرافية الخامسة، بالإضافة لبعض المجموعات الأخرى".

وأضاف السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الاجتماع له أهمية كبيرة جدًا، لافتاً إلى أن مصر تلعب دور محوري كبير من خلال ثلاث مسارات؛ حيث المسار الخاص بالتنمية المستدامة، المسار الخاص بالمناخ، المسار الخاص بعملية منطقة التجارة الحرة للقضية الأفريقية، وارتباطها بضرورة تسريع خطوات تنفيذها وتفعيلها.