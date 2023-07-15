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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف سر هجوم الإخوان على الفنان هاني رمزي

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سر هجوم الإخوان على الفنان هاني رمزي، وإطلاقهم شائعة هجرته إلى كندا.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن قنوات الإخوان الخارجية ولجانهم الإلكترونية، لا تألو جهدًا للتشكيك في وطنية كل من شاركوا في 30 يونيو، وإثارة الشائعات حولهم.

وأضاف: "حلمهم تخريب البلد يشككون في وطنية الناس ويثيرون حولهم شائعات، ولو قلت كلمتين حلوين في حق البلد يخرجوا عليكم كالتتار، يستخدموا أسماء كبيرة ورموز فنية عظيمة في طليعة قواتنا الناعمة، وشنوا هجومًا شرسًا على الفنان الكبير هاني رمزي، قالوا ترك مصر وهاجر راح كندا، وبدأوا في مشاركة مواقف قديمة له يتحدث عن الوطنية".

الباز: هاني رمزي فنان مثقف فضح الجماعة الإرهابية 

وأوضح الباز، أن سبب هجوم الإخوان على هاني رمزي، لأنه فنان مثقف واعي، وأفلامه في عصر مبارك، تضمنت نقدًا حادًا في أفلامه، ووقف أيام حكم الإرهابية وفضح الجماعة في البرامج، لذا أطلقوا الشائعة كنوع من تصفية الحسابات وتشكيك الناس في الشخصيات الوطنية.

 

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