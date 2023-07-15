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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هانى رمزى: الحرب ليست صواريخ ولا ينكر حجم الإنجازات فى مصر إلا جاحد

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، إن حجم الإنجازات في مصر، يراها كل من يسير في الشارع، ولا ينكرها إلا كل جاحد وكاره، لا يريد أن يرى مصر بخير".

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل مصري ماشي في الشارع يلمس الإنجازات بنفسه، ورغم أننا نمر بأزمة اقتصادية لكن مصر قادرة على الخروج من هذه الأزمة، ليس بإدارة الحكومة فقط، وإنما بتعاون جميع المصريين في الداخل والخارج".

وأشار إلى أنه في الظروف الصعبة، يكون من السهل إثارة إحباط الناس، وتكسير مجاديفهم، لكن رغم ذلك، لاحظ وعيًا شديدًا عند المصريين، أصبحوا يستوعبون أن الحرب ليست صواريخ، وإنما لها أشكال متعددة، وأن هناك أعداء للوطن لا يحبون رؤية الإنجازات، ولا يحبون رؤية مصر بخير".

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