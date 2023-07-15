ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هانى رمزى: من أطلق شائعة هجرتى لكندا أساء للمصريين المهاجرين

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، إن من أطلق شائعة هجرته إلى كندا، أساء للمهاجرين، موضحًا أن الهجرة ليست سُبة، ولا خيانة للبلد، وإنما المهاجرون أضافوا للاقتصاد المصري، بتحويلاتهم التي بلغت 14 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لما بنسافر بنلاقي ناس قلبهم على البلد، وتحويلات المصريين من الخارج أكثر من دخل قناة السويس، ناس تخدم بلدها، ولا بد من التواصل بينا وبينهم، نحن كفنانين نسافر متطوعين، لا نأخذ أجرًا".

وتابع: "لاحظت الناس استنكرت الشائعة، ونسبة كبيرة جدًا واعية وفاهمة ما يحدث، واللي أطلق شائعة إن هاني رمزي هاجر من البلد كلامه عبيط، أنا ابني اتعلم داخل مصر، وكمل تعليمه خارج مصر، ومن نفسه طلب العودة لمصر، ورجع واشتغل".

وختم: "حب مصر جوانا لا يوصف، من حقك تزعل وتقول الوضع ليس جيدًا، لكن من حق بلدك لا تكفر بها، حتى لو مصر تعبت لا يمكن تموت، لن أشمت أعداءها فيها، مستحيل، مصر بخير وشعبها بخير".

هانى رمزى هجرة هاني رمزي شائعة هجرة هاني رمزي المهاجرين اخر النهار

مواد متعلقة

هانى رمزى عن شائعة هجرته إلى كندا: "أنا فى الساحل الشمالى"

الرئاسة تكشف لـ"آخر النهار" تفاصيل كلمتى الرئيس السيسى خلال الاجتماع التنسيقى للاتحاد الإفريقى

الرئاسة لـ"آخر النهار": إثيوبيا عبرت عن رغبة جادة بالتقدم فى ملف مفاوضات السد

الليلة.. حلقة خاصة من قلب العلمين الجديدة مع الإعلامى عمرو خليل على CBC

كيف يرى السودانيون مخرجات قمة دول الجوار التى استضافتها القاهرة؟

ميزانية "البنتاجون".. مسئول سابق يكشف أسباب الخلاف ويتهم الجمهوريين بتقويض الأمن القومى

عزة مصطفى: السياحة صناعة توفر دخلًا لجميع فئات الشعب (فيديو)

قراصنة روس يخترقون قمة الناتو.. وباحث: "تسريب سياسى" (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد الهجوم على يحيى الفخرانى.. الباز: "حرب ضد أى حد يقول كلمة كويسة فى حق البلد"

هانى رمزى عن شائعة هجرته: "إحنا خدامين مصر"

بعد وفاة عروس بنزيف.. الباز: أطالب بتدريس الثقافة الجنسية بالمدارس "مش عيب"

الباز يكشف سر هجوم الإخوان على الفنان هاني رمزي

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى سقوط بلكونات على المارة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان