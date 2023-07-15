هانى رمزى: من أطلق شائعة هجرتى لكندا أساء للمصريين المهاجرين

قال الفنان هاني رمزي، إن من أطلق شائعة هجرته إلى كندا، أساء للمهاجرين، موضحًا أن الهجرة ليست سُبة، ولا خيانة للبلد، وإنما المهاجرون أضافوا للاقتصاد المصري، بتحويلاتهم التي بلغت 14 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لما بنسافر بنلاقي ناس قلبهم على البلد، وتحويلات المصريين من الخارج أكثر من دخل قناة السويس، ناس تخدم بلدها، ولا بد من التواصل بينا وبينهم، نحن كفنانين نسافر متطوعين، لا نأخذ أجرًا".

وتابع: "لاحظت الناس استنكرت الشائعة، ونسبة كبيرة جدًا واعية وفاهمة ما يحدث، واللي أطلق شائعة إن هاني رمزي هاجر من البلد كلامه عبيط، أنا ابني اتعلم داخل مصر، وكمل تعليمه خارج مصر، ومن نفسه طلب العودة لمصر، ورجع واشتغل".

وختم: "حب مصر جوانا لا يوصف، من حقك تزعل وتقول الوضع ليس جيدًا، لكن من حق بلدك لا تكفر بها، حتى لو مصر تعبت لا يمكن تموت، لن أشمت أعداءها فيها، مستحيل، مصر بخير وشعبها بخير".