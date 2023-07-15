هانى رمزى عن شائعة هجرته لكندا: "كلام عبيط.. حب مصر جوانا لا يوصف"

علق الفنان هاني رمزي، على شائعة هجرته وأسرته إلى كندا، قائلًا: "كلام عبيط جدًا، فحب مصر جوانا لا يوصف، ومن حق بلدك ألا تكفر بها في الظروف الصعبة".

وأضاف هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "من حقك تزعل وتقول الوضع ليس جيدًا، لكن من حق بلدك ألا تكفر بها، حتى لو مصر أنّت لا يمكن تموت، ولا يمكن أشمت أعداءها فيها، مستحيل، مش هسيب مصر لا أنا ولا إخوتي، إحنا خدامين البلد هنفضل فيها، وأولادنا وأحفادنا فيها".

وأردف: "أخويا محامي كبير، وعضو مجلس نواب، وشقيقي الآخر رئيس محكمة الجنايات، وأنا فنان أعمالي في مصر، وعندي مسرحية جديدة وفيلم جديد".

وأكد أن كل جولاته خارج مصر، يقوم بها بشكل تطوعي، غير مدفوعة، بهدف دعم البلد، وربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، منوهًا بأن هناك زيارات قادمة لنيوجيرسي في 30 سبتمبر، وفي ديسمبر.