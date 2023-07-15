لا يفوتك هذا المساء| زوجة "رجب بحة": مرتضى منصور خرب بيتنا.. وكيف ساهم مهرجان العلمين فى تعزيز روح الابتكار والريادة لدى الشباب؟

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الليلة.. حلقة خاصة من قلب العلمين الجديدة مع الإعلامي عمرو خليل على CBC

يقدم الإعلامي عمرو خليل في برنامجه “من مصر”، المذاع على قناة cbc الليلة الساعة 11 مساء، حلقة خاصة عن الاستعدادات النهائية وافتتاح مهرجان العلمين 2023.

https://www.dostor.org/4449615

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

أعربت زوجة "رجب بحة"، عن استيائها وغضبها لما حدث لأسرتها في غمضة عين، بسبب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قائلة: "دمر حياتنا في لحظة.. حسبي الله ونعم الوكيل إحنا في حالنا واللي عمل فينا كده وقاله حد بيكرهنا".

https://www.dostor.org/4449486

متحدث الرئاسة ينشر صورا للحظة وصول الرئيس السيسي إلى كينيا

نشر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورا للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.

https://www.dostor.org/4449627

السنوسى: الرئيس السيسى وضع كلمات مفتاحية لحل أزمة السودان

علق الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان، على البيان الختامي لقمة دول الجوار التي عقدت في مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

https://www.dostor.org/4449613

حقيقة سرقة 3 سيدات موظف بطريق كفر البطيخ في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنا شكوى (مندوب مبيعات بشركة استيراد وتصدير - مقيم بالغربية) ادعى خلالها رفض الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط تحرير محضر لصالحه فى واقعة تعرضه لسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته من قبل 3 سيدات قاموا باستيقافه حال سيره بالطريق الدولى تجاه كفر البطيخ بدمياط بدعوى توصيلهن.

https://www.dostor.org/4449550

محمد إمام ينتهي من تصوير فيلم "أبو نسب" ويتفرغ لـ"شمس الزناتي"

يستعد الفنان محمد إمام لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد “شمس الزناتي” بعدما انتهى مؤخرًا من تصوير كافة مشاهد فيلم “أبو نسب” المقرر طرحه بموسم صيف 2023 الجاري.

https://www.dostor.org/4449602

كيف ساهم مهرجان العلمين فى تعزيز روح الابتكار والريادة لدى الشباب؟

تتواصل اليوم السبت، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي انطلق الخميس الماضي، حيث تفاعل معه الكثير من رواد التواصل الاجتماعي مع الحدث الأبرز خلال عام 2023.

https://www.dostor.org/4449580