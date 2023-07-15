الليلة.. حلقة خاصة من قلب العلمين الجديدة مع الإعلامي عمرو خليل على CBC

يقدم الإعلامي عمرو خليل في برنامجه “من مصر”، المذاع على قناة cbc الليلة الساعة 11 مساء، حلقة خاصة عن الاستعدادات النهائية وافتتاح مهرجان العلمين 2023.

استعرض عمرو خليل، خلال جولته في مدينة العلمين، كيف كانت المدينة قبل البناء والتطوير وكيف أصبحت الآن، بالإضافة إلى كافة التجهيزات وأماكن إقامة الفعاليات خلال مدة المهرجان والذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

برنامج من مصر، يذاع على قناة cbc، من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات والصالونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذى تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.