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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد إمام ينتهي من تصوير فيلم "أبو نسب" ويتفرغ لـ"شمس الزناتي"

محمد امام
محمد امام

يستعد الفنان محمد إمام لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد “شمس الزناتي” بعدما انتهى مؤخرًا من تصوير كافة مشاهد فيلم “أبو نسب” المقرر طرحه بموسم صيف 2023 الجاري.

ويعكف المخرج شريف عرفة خلال الفترة الحالية للانتهاء من كافة تحضيرات فيلم “شمس الزناتي”، وإبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، وذلك بعدما انتهى من معاينة أماكن التصوير ووضع خطة زمنية للانطلاق والانتهاء من التصوير.

جدير بالذكر يظهر محمد أمام خلال فيلم ابو نسب بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، ويقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

وتجسد الفنانة هالة فاخر دور والدة محمد إمام، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر دور والدة ياسمين صبري، كما يشارك الفنان صلاح عبد الله ضمن الأحداث كضيف شرف.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

الذك الجاري التصوي بينهم بينهما بالذكر أولى مشاهد المواقف الكوميدية

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