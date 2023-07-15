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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة سرقة 3 سيدات موظف بطريق كفر البطيخ في دمياط

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنا شكوى (مندوب مبيعات بشركة استيراد وتصدير - مقيم بالغربية) ادعى خلالها رفض الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط تحرير محضر لصالحه فى واقعة تعرضه لسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته من قبل 3 سيدات قاموا باستيقافه حال سيره بالطريق الدولى تجاه كفر البطيخ بدمياط بدعوى توصيلهن. 

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 23 يونيو الماضى تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ من (مدير بذات الشركة محل عمل الشاكى) تضرر خلاله من الشاكى لقيامه بسرقة مبلغ (100 ألف جنيه من عهدته بالاشتراك مع آخرين أثناء قيامه بتوزيعها على عملائهم، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله وفى وقت لاحق تنازل المُبلغ عن المحضر عقب قيام الشاكى بسداد المبلغ المالى للشركة.

 

وبتاريخ 2 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفرالبطيخ من الشاكى بتضرره من قيام (3 سيدات) بسرقة مبلغ مالى من سيارته عقب استيقافه على النحو الوارد بشكواه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.. وفى وقت لاحق حضر الشاكى وقام بالتنازل عن المحضر المشار إليه عقب عثوره على المبلغ المالى بالسيارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور لادعائه الكاذب.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى فيس بوك العرض على النيابة داخل سيارته شركة استيراد وتصدير سرقة مبلغ مالى مركز شرطة مركز شرطة كفر البطيخ

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