السنوسى: الرئيس السيسى وضع كلمات مفتاحية لحل أزمة السودان

علق الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان، على البيان الختامي لقمة دول الجوار التي عقدت في مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك تأييد شعبي كبير من الجانب السوداني وكذلك من الأطراف المتحاربة للبيان الختامي لقمة دول الجوار.

وأضاف أن هناك تأييدا كبيرا من الأطراف السياسية التي تسببت في هذه الحرب في السودان، موضحاً أن هذا المؤتمر خرجت مخرجاته بما تتواءم مع طموحات الشعب السوداني.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عرف كيفية حل هذه الأزمة السياسية ووضع كلمات مفتاحية قد تقود لحلول للوضع العسكري في السودان.