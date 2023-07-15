زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

أعربت زوجة "رجب بحة"، عن استيائها وغضبها لما حدث لأسرتها في غمضة عين، بسبب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قائلة: "دمر حياتنا في لحظة.. حسبي الله ونعم الوكيل إحنا في حالنا واللي عمل فينا كده وقاله حد بيكرهنا".

وأضافت زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور"، "أن لديهم ولدين صغار وفتاتين إحداهما على وش جواز، والكبيرة متجوزة، وبيتها هيتخرب بسبب مرتضى منصور"، مشيرةً إلى أن زوج ابنتها الكبيرة طرد ابنتها من منزل الزوجية بسبب ما حدث لها قائلًا لها انتي أبوكي ساحر امشي من بيتي، وهي حاليًا قاعدة عندي في البيت.

وأشارت إلى أن زوجها "رجب بحة": "عامل بناء غلبان بيشتغل باليومية، وكان عامل حادثة من فترة ومركب 16 مسمار في رجله، وراجل حافظ كتاب الله ميعرفش السحر، ولا لينا فيه إحنا ماشيين جنب الحيطة".

ومن جانبه كان قد أعلن أهالي قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تضامنهم مع ابن قريتهم المدعو "رجب بحة"، ضد ما أُثير من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يتهم فيه ابن قريتهم أنه قام بعمل سحر للاعبي النادي، وهو السبب في خسارتهم أمام الأهلي.

وكان قد خرج مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي بات ونهائي، في الساعات الماضية يؤكد أن فريقه لم يخسر من الأهلي بسبب منشطات أو أخطاء ولكن بسبب ساحر يدعى "رجب بحة" من الفيوم في قرية منية الحيط بمركز إطسا.

وظهر الحاج رجب في مقطع الفيديو يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم أنا رجب محمد شحاتة سيادة المستشار اتهمني بالباطل أني ساحر ودجال أقسم بالله العظيم أنا راجل أمي لا بعرف أقرأ ولا أكتب مش بعرف أسحر واللي يعمل كده مشرك بالله".