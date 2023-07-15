انطلاقة قوية لبرنامج «لوغاريتم»: «صعيدى فى الجامعة الكورية»

لقيت الحلقة الأولى من برنامج «لوغاريتم»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق على شاشة قناة «DMC»، حالة كبيرة من الاحتفاء، خاصة مع تميز فكرة البرنامج واعتماده على نهج جديد قائم على تقديم تجربة جديدة، وضيف يستحق تسليط الضوء عليه فى كل حلقة.

وعُرضت الحلقة الأولى للبرنامج من كوريا الجنوبية، واستضافت المهندس عماد الكومى، الباحث فى كلية الهندسة بجامعة سيول الوطنية، أحد أعضاء فريق الجامعة المشارك فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية بوزارة المالية بالحكومة الكورية، الذى تجمع أهالى قريته «القلمينا»، التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، حول شاشة التليفزيون لمشاهدة ابنهم والاحتفاء به.

واستهل «فايق» البرنامج بالحديث عن الأسباب التى دفعته للتوجه إلى كوريا الجنوبية، ثم بدأ فى رصد عدد من مظاهر الحياة هناك، وعلى رأسها قيادة السيارات فى الشوارع، مشيرًا إلى أن من السلبيات القليلة التى قابلها فى رحلته كانت استخدام آلات التنبيه بكثرة، لكن فى الوقت نفسه هناك التزام شديد بقواعد المرور.

ومن خلال جولة فى الشوارع، كشف مقدم «لوغاريتم» العديد من الأسرار المثيرة حول الحياة فى كوريا الجنوبية، كان من بينها: لماذا لا توجد صناديق قمامة فى كوريا؟ ما سر الكرسى الأصفر الفارغ من الركاب فى وسائل المواصلات؟ سر تصوير الأطفال بجوار سور الجامعة؟ لماذا لا يبيع الكوريون طعامهم بالكيلو؟

بعدها كان اللقاء مع الباحث عماد الكومى، الذى روى تفاصيل رحلته من قريته الصغيرة فى صعيد مصر إلى كوريا الجنوبية، والنجاح الذى حققه خلال هذه الرحلة.

وقال «الكومى» إن الكوريين من الشعوب التى تحترم الآخرين للغاية، حتى إنه ارتدى «الجلابية الصعيدى» فى بعض المناسبات هناك، لافتًا فى الوقت ذاته إلى مواجهته صعوبات فى التأقلم بسبب اللغة والطعام الحلال فى بداية حياته داخل كوريا الجنوبية.

وأضاف: «الالتحاق بكلية الهندسة كان حلمًا يراود والدى، وأتمنى من خلاله إنجاز شىء يتذكرنى به الناس وأفيد من خلاله أهل بلدى، لذا أتمنى إقامة مشروعات زراعية وصناعية فى قنا».

وتمنى كذلك تنفيذ مشروع «قنانا»، الذى يهدف لتأهيل أبناء قنا للتعامل مع التطور الكبير فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مشيرًا إلى أن قريته «القلمينا» أصبحت نموذجية بفضل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتطرق «الكومى» إلى بعض العادات المثيرة فى كوريا الجنوبية، من بينها، على سبيل المثال، أنه فى عيد الطفل يصور الكوريون الأطفال أمام جامعة سيول؛ لتحفيزهم على الالتحاق بهذه الجامعة، خاصة أن حوالى ٨٠٪ من الشركات تعتمد على طلابها فى العمل.

وأرجع عدم وجود صناديق قمامة فى شوارع كوريا إلى أن «ثقافة الكوريين تعتمد على إلقاء المخلفات داخل صندوق قمامة فى المنزل وليس الشارع، كما يحرصون على فصل القمامة من المصدر».

وفيما يتعلق بعدم شراء الأطعمة بالكيلو، قال الباحث المصرى: «ثقافة الشعب الكورى تعتمد على الترشيد وشراء الاحتياجات بالقطعة وليس الكيلو»، مضيفًا: «كما أن الكوريين متحضرون ومنظمون ويحترمون المؤسسات، ويفتخرون بهويتهم ويصدرونها للعالم كله».

وأعرب والد الباحث عماد الكومى عن فخره الشديد بابنه، خاصة أنه وصل لما هو فيه من خلال مجهوده، متمنيًا أن يفيد بلده وأهالى قريته بما تعلمه.

يُعرض برنامج «لوغاريتم» على قناة «DMC»، السابعة مساء الجمعة أسبوعيًا، ومن خلاله يزور الإعلامى أحمد فايق عددًا من البلدان حول العالم، بهدف البحث عن العلماء والمتفوقين المصريين، ومعرفة قصص كفاحهم.