صلاح حليمة يكشف أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى القمة التنسيقية بالاتحاد الإفريقى

كشف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، عن أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية بالاتحاد الإفريقي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هذا المؤتمر هو مؤتمر تنسيقي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، مثل الإيجاد وبعض التجمعات ذات الطابع السياسي.

وأضاف أن هذا الاجتماع في غاية الأهمية، لأنه يتعلق أساسًا بالتنمية المستدامة في إطار مبادرة النيباد التي تتولى مصر رئاستها للعامين القادمين، وكذلك في عملية التنمية المستدامة التي تشمل نحو 18 قطاعًا.

وأشار إلى أنه سيتم تناول هذه القطاعات ذات الأهمية المختلفة، وكذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجارة الحرة والعلاقة بين المجموعات والتكتلات الاقتصادية المختلفة، فضلًا عن تناول موضوعات المناخ.